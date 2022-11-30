Казахстан и КНР усилят сотрудничество по авиапоиску и спасанию воздушных судов

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. Документ направлен на рассмотрение сената.

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. Документ направлен на рассмотрение сената.

Об этом передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Идырысов на пленарном заседании палаты напомнил, что Казахстан ратифицировал Конвенцию о международной гражданской авиации (ИКАО) постановлением Верховного совета от 2 июля 1992 года.

"Соглашение направлено на сотрудничество между государствами для поиска и спасания пассажиров и экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации - ИКАО", - заявил он.

Представленным соглашением планируется укрепить: взаимное сотрудничество для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов; взаимное оповещение об авиационных происшествиях и принятие необходимых мер по поиску и спасанию пассажиров потерпевших бедствие воздушных судов.

Также планируется проведение совместных учений поисково-спасательных служб обеих сторон, обмен информацией и опытом.

Кроме этого, соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении, об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.

Дежурные поисково-спасательных сил и средств в Казахстане будут расположены на базе "Казаэронавигация", также будет организовано дежурство вертолетной техники на 27 аэродромах и посадочных площадках с радиусом перекрытия всей зоны ответственности страны. При необходимости в ходе поисково-спасательных работ могут быть привлечены вертолеты министерства обороны.

На базе "Казаэронавигация" создан Координационный центр поиска и спасания с обученным персоналом по международным стандартам, средствами связи и круглосуточным режимом работы.

В планы организации поисково-спасательных операций включены специальные парашютно-десантные группы Минобороны и наземные поисково-спасательные команды МЧС.

В целом, соглашение позволит оказывать своевременную помощь гражданам Казахстана в случае происшествия авиационного инцидента, а также будет положительно способствовать эффективной деятельности авиации договаривающихся сторон.