Казахстан и КНР учредили СП для строительства контейнерного хаба в порту Актау

В Сияне (КНР) 20 сентября 2024 года состоялось подписание учредительных документов совместного предприятия для реализации проекта "Строительство контейнерного хаба в порту Актау".

В Сияне (КНР) 20 сентября 2024 года состоялось подписание учредительных документов совместного предприятия для реализации проекта "Строительство контейнерного хаба в порту Актау".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги).

“В рамках 8- ой международной выставки "Шёлковый путь" в Сиане АО "KTZ Express", администрации порта Ляньюньган и Актауского морского торгового порта подписали учредительные документы совместного предприятия для реализации проекта строительства контейнерного хаба в порту Актау”, - говорится в информации.

По информации КТЖ, проект создания контейнерного хаба получил поддержку правительств обеих стран и реализуется в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". Ожидается, что его реализация усилит позиции Казахстана в международной логистической системе и откроет новые перспективы для развития транспортно-логистической сферы.

“Местоположение контейнерного хаба вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который становится одним из важнейших звеньев Евразийской транспортной системы, позволит еще больше увеличить привлекательность маршрута и нарастить объемы транзитных перевозок”,- говорится в сообщении.