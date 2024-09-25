Казахстан и КНР согласовали прогнозируемые объемы грузопотока по Среднему коридору до 2030 г

Казахстан и Китай на первом заседании двухсторонней рабочей группы по грузоперевозкам по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) согласовали увеличение ежегодных объёмов перевозок до 2 тыс. контейнерных поездов в 202

Казахстан и Китай на первом заседании двухсторонней рабочей группы по грузоперевозкам по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) согласовали увеличение ежегодных объёмов перевозок до 2 тыс. контейнерных поездов в 2029 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

"Казахстанско-китайская рабочая группа на первом заседании в Астане обсудила и согласовала прогнозируемые объемы грузопотока из Китая по ТМТМ в направлении Китай – Европа и обратно до конца 2029 года. Таким образом, совместными усилиями стороны увеличат ежегодный объём перевозки по ТМТМ в 2025 -2026 годах до 600 контейнерных поездов, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000", - говорится в информации.

Кроме того, казахстанской стороной будут приняты меры по обеспечению соответствующей инфраструктуры в отечественных портах для своевременной перевозки контейнеров и недопущения задержек в соответствии с ростом количества транзитных контейнерных поездов.

"Так, прогнозируется, что в 2025-ом году будет осуществляться перевалка через порты не менее 50 тыс. стандартных контейнеров в год, 2026-2029 годах перевалка не менее 85 тыс. контейнеров в год", - говорится в информации.

“Сегодня нами активно проводится работа для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. За 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года”, - отмечает ведомство.