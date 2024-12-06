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Казахстан и Китай готовят запуск пробного рейса по перевозке литий-ионных батарей по ТМТМ

Казахстан и Китай готовят запуск пробного рейса по перевозке литий-ионных батарей по ТМТМ Министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй на встрече в Пекине догворились о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и о совместной загрузке данного коридора.
Инфраструктура
6 декабря 2024 г. 10:14
Казахстан и Китай готовят запуск пробного рейса по перевозке литий-ионных батарей по ТМТМ

Министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй на встрече в Пекине догворились о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) и о совместной загрузке данного коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

"Встреча состоялась 5 декабря в рамках рабочего визита Карабаева в Пекин. В ходе встречи глава казахстанского ведомства...выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества [с Китаем] в транспортной сфере. Стороны отметили значительный рост объема перевозок в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок, увеличения количества рейсов между странами, а также перевозок по ТМТМ", - говорится в информации.

По данным Минтранса, на текущий момент объем перевозок из Китая по ТМТМ (в направлении КНР-Европа) превысил 27 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что в 25 раз больше аналогичного периода 2023 года.

"В ходе переговоров достигнута договоренность о совместном развитии маршрута ТМТМ, а также совместной загрузке данного коридора с созданием постоянной рабочей группы по обеспечению бесперебойного прохождения грузов. В рамках указанных договоренностей в декабре текущего года планируется запустить пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей из Китая по коридору ТМТМ", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили возможность создания новых маршрутов и развития перевозки грузов посредством трансграничных рек между Казахстаном и Китаем.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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