О нас

Казахстан и Китай договорились содействовать развитию ТМТМ

Казахстан и Китай договорились содействовать развитию ТМТМ АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.
Инфраструктура
9 июля 2025 г. 09:45
Казахстан и Китай договорились содействовать развитию ТМТМ

АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу КТЖ, документ подписан в ходе официальной встречи председателя правления "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД Го Чжусюе.

Стороны договорились о содействии развитию международных евразийских маршрутов, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), улучшению инфраструктурной взаимосвязанности, а также о реализации совместных инвестиционных проектов - модернизации и строительстве железных дорог, логистических объектов и мультимодальных терминалов.

"Особое внимание уделено расширению контейнерных перевозок и внедрению современных цифровых решений в международном железнодорожном сообщении", - отмечается в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Çin Orta Dəhlizin inkişafına töhfə verməyə razılaşıblar

Другие новости из категории

В некоторых частях Нахчывана не будет воды
В некоторых частях Нахчывана не будет воды
9 июля 2025 г. 09:42
Казахстан и Азербайджан обсудили наращивание грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту
Казахстан и Азербайджан обсудили наращивание грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту
8 июля 2025 г. 19:41
В Ордубаде внедрят модель “умного” сельского хозяйства
В Ордубаде внедрят модель “умного” сельского хозяйства
8 июля 2025 г. 16:50
Грузия и Узбекистан обсудили взаимодействие по Среднему коридору
Грузия и Узбекистан обсудили взаимодействие по Среднему коридору
8 июля 2025 г. 16:50
Изменен график движения поездов Баку-Балакян-Баку
Изменен график движения поездов Баку-Балакян-Баку
8 июля 2025 г. 16:43
В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов
В Азербайджане утверждены правила использования воздушного пространства и полетов
8 июля 2025 г. 14:30
В Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода
ФотоВ Баку ведутся работы по обновлению магистрального водопровода
8 июля 2025 г. 12:40
ASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров
ФотоASCO и китайская компания обсудили развитие портов и логистических центров
8 июля 2025 г. 10:41
Поезда АЖД переходят на летнее расписание
Поезда АЖД переходят на летнее расписание
8 июля 2025 г. 08:54
В Баку на двух проспектах наблюдается плотный транспортный поток
В Баку на двух проспектах наблюдается плотный транспортный поток
8 июля 2025 г. 08:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi