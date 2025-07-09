Казахстан и Китай договорились содействовать развитию ТМТМ

АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу КТЖ, документ подписан в ходе официальной встречи председателя правления "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД Го Чжусюе.

Стороны договорились о содействии развитию международных евразийских маршрутов, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), улучшению инфраструктурной взаимосвязанности, а также о реализации совместных инвестиционных проектов - модернизации и строительстве железных дорог, логистических объектов и мультимодальных терминалов.

"Особое внимание уделено расширению контейнерных перевозок и внедрению современных цифровых решений в международном железнодорожном сообщении", - отмечается в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

В 2024 году объем грузоперевозок по ТМТМ вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-участниц маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (эквивалент 96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

Пропускная способность маршрута к 2027 году может достичь 10 млн тонн в год, что создаст устойчивую базу для расширения транзитного потенциала Азербайджана и привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру.