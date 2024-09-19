Казахстан и Грузия обсудили развитие Среднего коридора

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече в Астане 19 сентября с первым вице-премьером – министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили обсудил сотрудничество в транзитно-транспортной сфере, включая Транскаспийский междун

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов на встрече в Астане 19 сентября с первым вице-премьером – министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили обсудил сотрудничество в транзитно-транспортной сфере, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Казахстана.

"Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Перевалка грузов по данному маршруту в прошлом году выросла на 65%, за 8 месяцев этого года на 69% и достигла 2,9 млн тонн. Глава государства уделяет большое внимание развитию Среднего коридора, и мы нацелены довести объемы перевозок по данному маршруту до 10 млн тонн грузов", - отметил Бектенов.

Он также отметил важность продолжения совместной работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок по маршруту TMTM, в том числе по линии Баку -Тбилиси- Карс. Наряду с этим обозначена необходимость активной цифровизации транспортного коридора, что повысит его привлекательность для международных перевозчиков.

В ходе встречи Бектенов и Давиташвили также рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах АПК, энергетики, туризма, авиационной отрасли и укрепления культурно-гуманитарных связей.

Отмечалось, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. В первом квартале текущего года грузинские инвесторы вложили в экономику Казахстана $88,5 млн, всего за 10 лет объем инвестиций превысил $500 млн.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.