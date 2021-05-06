Азербайджан и Казахстан развивают сотрудничество в сфере реализации "умных городов"

В посольстве Казахстана в Баку состоялась церемония подписания трехстороннего Меморандума о сотрудничестве

В рамках работы по укреплению двустороннего инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества в посольстве Казахстана в Баку состоялась церемония подписания трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между казахстанской цифровой компанией "Smart City Azerbaijan", азербайджанской строительной фирмой "Caspian Service" и региональной деловой организацией "Caspian Energy Club".

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане, документом предусмотрено взаимодействие и совместное участие сторон в реализации проектов в рамках концепции "умный город" ("smart city") и "умное село" ("smart village"), осуществляемых на территории Казахстана и Азербайджана.

"Соглашение подписали генеральный директор "Smart City Azerbaijan" Куаныш Калижанов, председатель Совета директоров "Caspian Service" Рагим Султанов и председатель правления "Caspian Energy Club" Тельман Алиев.