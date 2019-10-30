Казахстан планирует начать испытание своих ракет в 2022 году

Мажилис Казахстана рассмотрит условия соглашения по совместному с Россией использованию ракетного комплекса «Байтерек».

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, депутаты приняли в работу протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года.

«Протокол оговаривает основные условия реализации проекта по использованию космического ракетного комплекса «Байтерек». Согласно положениям протокола, российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование модернизации существующей наземной космической инфраструктуры космодрома «Байконур», – пояснил мажилисмен Глеб Щегельский.

Кроме того, по его словам, документом предусматривается вывод из аренды объектов «Зенит-М» и передача их казахстанской стороне, переход на ракеты-носители среднего класса и начало летных испытаний в 2022 году. «Принятие законопроекта не предполагает отрицательных правовых и социально-экономических последствий. Комитет готов принять в работу и подготовить заключение до 30 сентября 2020 года», – резюмировал он.