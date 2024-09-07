Катар проявляет интерес к международному транспортному коридору "Север-Юг"

Катар проявляет интерес к международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

Катар проявляет интерес к международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг".

Как передает Report , об этом в интервью "Известиям" сказал директор Департамента экономического сотрудничества (ДЭС) МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Север – Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере. <...> Такие страны, как Катар, проявляют к этому интерес. В каком виде и как они могут присоединиться — это им самим решать. Если будет дорога и политическая воля, что по ней везти, и мы убедимся, что это выгодно, то может быть сотрудничество с любыми странами Ближнего Востока, и потом с выходом на рынок Индии, Южной Азии, далее в страны АСЕАН", — рассказал Биричевский.

Напомним, что Межправительственное соглашение о создании МТК "Север-Юг" было подписано в 2000 г. между Россией, Индией и Ираном. В настоящее время участниками соглашения являются 12 стран, в том числе Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Оман.

"Север-Юг" - это транспортный коридор от Санкт-Петербурга (РФ) до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. МТК предусматривает три основных маршрута грузоперевозок относительно Каспийского моря: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный (через Азербайджан и Иран) и восточный (через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран).