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Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана

Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана Средний коридор открывает многообещающие перспективы для транспортного сектора Казахстана.
Инфраструктура
30 мая 2025 г. 13:25
Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана

Средний коридор открывает многообещающие перспективы для транспортного сектора Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства экономики Казахстана, об этом заявил министр транспорта Марат Карабаев на панельной сессии “Новые Шелковые пути: Картографирование будущего мировой торговли” в Астане.

По его словам, значение Среднего коридора стремительно возрастает. Если три года назад по нему транспортировалось всего около 800 тыс. тонн грузов в год, то сегодня этот показатель достиг 4,5 млн тонн.

“У нас есть первый солидный контракт, согласно которому товары с востока перевозятся в Европу, и объемы этих товаров увеличиваются в 10-кратном размере до 2029 года. Это только традиционный товар контейнерной перевозки. Это экспорт металла, стали, алюминия, меди. Это возможность для наших компаний-производителей экспортировать товары в Европу”, - сказал Карабаев.

Министр добавил, что Казахстан сейчас продвигает вопрос транспортировки нефти по этому коридору.

По его словам, в течение трех лет планируется увеличить общий грузопоток по Среднему коридору до 10 млн тонн в год.

“Это будет ценным коридором, который открывает многообещающее будущее для транспортного сектора Казахстана, как в части экспорта товаров, так и в части обеспечения транзитного коридора для этих товаров, что не менее важно”, - сказал Карабаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.

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