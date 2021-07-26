Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов

Плавающий под флагом Мальты танкер Aral, капитаном которого является азербайджанец Рафиг Эфендиев, 22 июля спас 32 сирийских мигрантов.

Плавающий под флагом Мальты танкер Aral, капитаном которого является азербайджанец Рафиг Эфендиев, 22 июля спас 32 сирийских мигрантов.

Как рассказал Report сам Эфендиев, спасательная операция прошла в 70 милях к юго-востоку от острова Крит.

"22 июля в Средиземном море наблюдался сильный шторм (7-8 баллов). В 13:40 по бакинскому времени мне позвонили с радио "Олимпия". Я вышел на связь с морским спасательным центром. Они сообщили нам, что в 18 милях к северо-западу от нас лодка подала сигнал бедствия, и нам срочно нужно отправиться в этот район. Я сразу же приказал изменить курс. Примерно за 2 часа мы добрались до лодки, подавшей сигнал бедствия. Греческий флаг висел на пиратской лодке под названием "Рахван", и несмотря на утверждения о том, что лодка принадлежала Турции, это было не так.

В основном, на яхте были сирийские беженцы, а также двое граждан Ирана и один - Палестины.

Люди, которых мы спасли, сами не знали, сколько их было в лодке. Кто-то утверждал, что 45, а кто-то - 48 человек. Я сообщил в спасательный центр, что было 45 человек, мы спасли 32. По словам мигрантов, 6 человек спас какой-то вертолет. 1 человек был спасен немецким танкером и доставлен греческим вертолетом на остров Крит.

После спасения 32 человек, мы еще час проводили поисково-спасательную операцию, в ходе которой обнаружили два женских тела. Затем я изменил курс в сторону порта Иерапетра на острове Крит. 23 июля в 03:00 мы благополучно доставили мигрантов на остров", - рассказал капитан.

Эфендиев отметил, что беженцев накормили, а раненым оказали первую медицинскую помощь: "Примерно через 3 часа, то есть в 06:00 утра, береговая служба безопасности острова Крит забрала мигрантов. Среди спасенных нами были одна женщина и одна 5-летняя девочка, а остальные мужчины".