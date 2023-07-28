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Капитально ремонтируется автомобильная дорога Горадиз – Зангилан

Капитально ремонтируется автомобильная дорога Горадиз – Зангилан Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) дало старт работам по реконструкции имеющейся автомобильной дороги Горадиз – Зангилан на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.
Инфраструктура
28 июля 2023 г. 13:01
Капитально ремонтируется автомобильная дорога Горадиз – Зангилан

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) дало старт работам по реконструкции имеющейся автомобильной дороги Горадиз – Зангилан на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство.

Строительно-ремонтные работы проводятся на 61,4-километровом участке Горадиз – Зангилан автодороги М-6 Гаджигабул – Бахрамтепе – Миндживан – государственная граница с Республикой Армения.

Ширина земляного полотна дороги, капитально реконструируемой в соответствии с III технической категорией, составляет 12 метров.

Капитальный ремонт по проекту проводится на 4 участках – 173,6–189 км, 189–205 км, 205–220 км и 220–235 км.

В настоящее время проводятся демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, земляные и насыпные работы, укладка дорожного полотна и дорожного основания, строительство водопропускных труб различного диаметра с целью обеспечения пропуска воды, ремонт мостов, а также перенос коммуникационных линий.

Проекта осуществляется под контролем ГААДА в соответствии со Строительными нормами и правилами и составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Горадиз – Зангилан является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHoradiz–Zəngilan avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

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