Капитально ремонтируется автомобильная дорога Горадиз – Зангилан

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) дало старт работам по реконструкции имеющейся автомобильной дороги Горадиз – Зангилан на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) дало старт работам по реконструкции имеющейся автомобильной дороги Горадиз – Зангилан на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство.

Строительно-ремонтные работы проводятся на 61,4-километровом участке Горадиз – Зангилан автодороги М-6 Гаджигабул – Бахрамтепе – Миндживан – государственная граница с Республикой Армения.

Ширина земляного полотна дороги, капитально реконструируемой в соответствии с III технической категорией, составляет 12 метров.

Капитальный ремонт по проекту проводится на 4 участках – 173,6–189 км, 189–205 км, 205–220 км и 220–235 км.

В настоящее время проводятся демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, земляные и насыпные работы, укладка дорожного полотна и дорожного основания, строительство водопропускных труб различного диаметра с целью обеспечения пропуска воды, ремонт мостов, а также перенос коммуникационных линий.

Проекта осуществляется под контролем ГААДА в соответствии со Строительными нормами и правилами и составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Горадиз – Зангилан является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.