Капитально ремонтируется автодорога Алят-Астара-госграница с Ираном

На автодороге Алят-Астара-госграница с Ираном (М-3) проводится капитальный ремонт.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

На участке автодороги протяженностью 26 километров (участок от 217-го до 243-го километра) предусмотрено расширение ширины дорожного полотна до 12 метров.

В настоящее время ведутся работы по устройству основания дороги и укладке нижнего слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Ремонт автодороги обеспечит комфортное движение, а также перевозку грузов и пассажиров по ней, заявили в Госагентстве.