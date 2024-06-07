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Капитально ремонтируется автодорога Алят-Астара-госграница с Ираном

Капитально ремонтируется автодорога Алят-Астара-госграница с Ираном
Инфраструктура
7 июня 2024 г. 13:34
Капитально ремонтируется автодорога Алят-Астара-госграница с Ираном

На автодороге Алят-Астара-госграница с Ираном (М-3) проводится капитальный ремонт.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

На участке автодороги протяженностью 26 километров (участок от 217-го до 243-го километра) предусмотрено расширение ширины дорожного полотна до 12 метров.

В настоящее время ведутся работы по устройству основания дороги и укладке нижнего слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Ремонт автодороги обеспечит комфортное движение, а также перевозку грузов и пассажиров по ней, заявили в Госагентстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət-Astara-İranla dövlət sərhədi avtomobil yolu təmir olunur

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