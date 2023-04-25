Капитально отремонтирован участок автодороги Гилязи-Хызы

В целях обеспечения комфортного проезда граждан завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Гилязи-Хызы, проходящего через поселок Гилязи.

В целях обеспечения комфортного проезда граждан завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Гилязи-Хызы, проходящего через поселок Гилязи.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ширина участка автодороги протяженностью 3,8 км колеблется в пределах 8-16 метров. На участке уложено новое асфальтобетонное покрытие. В рамках капитального ремонта в необходимых местах проложены пешеходные дорожки шириной 2,5 метра.