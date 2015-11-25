​Капитальный ремонт Бакинского пассажирского вокзала завершится в следующем году

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Капитальный ремонт Бакинского пассажирского вокзала, начавшийся в марте этого года, планируется завершить в первой половине 2016 года. Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Так, обновляется фасад основного здания вокзала с сохранением архитектурного стиля, внутри здания проводятся работы по реконструкции. Кассы, камеры хранения, комнаты матери и ребенка, пассажирские платформы будут капитально отремонтированы в современном стиле, эскалаторы и лифты заменены новыми. Пассажиры смогут пользоваться услугой Wi-Fi.

Сейчас проводится облицовка фасада здания.

Отметим, что один из памятников архитектуры XIX века - Бакинский пассажирский вокзал был сдан в эксплуатацию в 1884 году. Автором первого проекта здания вокзала в мавританском стиле был Бруни, художником - Дриттенпрейс, архитектором - Н.Л.Глебов, строительными работами руководил архитектор Л.З.Росси. В 1977 году на Бакинской пассажирской станции был построен новый вокзал, способный вместить 10 тыс. пассажиров.