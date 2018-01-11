Канада в ожидании выхода США из NAFTA

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Канада активно готовится к выходу США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), несмотря на продолжающиеся переговоры по пересмотру этого договора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 10 января телеканалу CBC заявили на условиях анонимности несколько осведомленных источников в канадском правительстве.

"Канадское правительство активно готовится к возможности того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может прямо заявить о своем намерении выйти из соглашения NAFTA, - цитирует телеканал свои источники. - Несмотря на это, Канада по-прежнему останется за столом переговоров, даже если Трамп сделает такое заявление".

Как именно в Оттаве готовятся к такому развитию событий, не сообщается.