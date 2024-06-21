МИД РФ: Коридор Север-Юг является флагманским проектом для всего региона

Коридор Север-Юг является флагманским проектом для всего региона.

Коридор Север-Юг является флагманским проектом для всего региона.

Как передает Report, об этом сказал заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Он отметил, что реализация этого проекта также положительно влияет на отношения России и Азербайджана.

"Коридор развивается уже пару десятков лет, однако именно в последние два года вступил в активную фазу реализации, в том числе и создание мощного западного ответвления этого коридора, которое как раз и проходит через Азербайджан, из России на юг к Ирану", - сказал он.

Калугин также подчеркнул, что сейчас ведется активный диалог с каждой стороной, которая участвует в этом проекте.

"Уже согласована дорожная карта, которая касается реализации проекта, в частности речь идет о модернизации существующих путей и строительству новых", - сказал он.