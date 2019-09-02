Расширение аэропорта Дубая приостановлено

По итогам прошлого года экономика Дубая росла самыми минимальными темпами за последние восемь лет.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это связано с геополитической напряженностью и низкими ценами на нефть. Кроме того, стагнация в секторе туризма отмечается с 2017 года. Именно это, по мнению аналитиков, и стало причиной приостановки расширения международного аэропорта Аль-Мактум.

Завершение первой фазы перенесли на осень 2030 года. При этом вопросы по этому поводу находятся еще на стадии переговоров. Поэтому не исключается, что дата окончания расширения аэропорта может измениться.

Отметим, что в целом на реализацию этой инициативы требуется 36 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, в дальнейшем уже после обновлений поток пассажиров в воздушной гавани превысит 250 миллионов человек.

Напомним, что международный аэропорт Дубая Аль-Мактум был открыт в 2013 году. Сейчас он обслуживает только 11 пассажирских авиалиний. За последние годы количество пассажиров увеличилось в пять раз, до 26,5 миллиона человек. В дальнейшем, как предполагается, их число пойдет дальше на повышение