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Каким будет село Эйвазханбейли Агдамского района после восстановления?

Каким будет село Эйвазханбейли Агдамского района после восстановления? Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев поделился в соцсетях будущим обликом села Эйвазханбейли Агдамского района.
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 13:12
Каким будет село Эйвазханбейли Агдамского района после восстановления?

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев поделился в соцсетях будущим обликом села Эйвазханбейли Агдамского района.

Report напоминает, что фундамент села был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 сентября.

Генплан села подготовлен местными специалистами.

Общая проектируемая площадь села составит около 300 гектаров. В селе Эйвазханбейли планируется расселить 4038 человек. С этой целью предусмотрено построить 1091 индивидуальный дом.

С учетом численности населения, которое предполагается здесь поселить, под первый этап строительства жилых кварталов выделена территория площадью 88,3 гектара. На первом этапе планируется построить 427 индивидуальных домов для переселения 1563 человек. Дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Было сообщено, что в селе планируется построить школу, детский сад, административное здание, площадь флага, медпункт, другие объекты услуг, парк отдыха. Будут приняты необходимые меры по обеспечению занятости населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın yenidən qurulan Eyvazxanbəyli kəndinin layihə görüntüləri yayılıb

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