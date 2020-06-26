​Как в стране будет решаться проблема с водой?

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" раскрыло краткую суть двух недавно разработанных государственных программ.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы структуры Дильгам Шарифов.

"Цель этих программ - добиться результата за короткое время, предотвратить потери воды. В рамках документов предусматривается замена старых труб времен СССР, нанесение бетонной облицовки каналов в земляном русле, создание водохранилищ малой вместимости. Эти варианты представлены правительству в форме предложения.

90% производства сельскохозяйственной продукции приходится на орошаемые земли. Глобальное потепление, засуха, произошедшие в последнее время в мире, повлияли и на Азербайджан. В водоемах страны наблюдается уменьшение объемов воды. Поэтому должны быть предприняты срочные меры", - отметил Д.Шарифов.