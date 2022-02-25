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Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?

Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан? На фоне военных действий в Украине актуальным является вопрос о том, в какой степени они повлияют на международные грузоперевозки, в том числе и на перевозки в Азербайджан. В ответ на вопрос Report о влиянии текущих событий на грузоперевозки между
Инфраструктура
25 февраля 2022 г. 10:51
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?

На фоне военных действий в Украине актуальным является вопрос о том, в какой степени они повлияют на международные грузоперевозки, в том числе и на перевозки в Азербайджан.

В ответ на вопрос Report о влиянии текущих событий на грузоперевозки между Азербайджаном и Украиной Национальный секретарь по Азербайджану Межправительственной комиссии по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Руфат Байрамов заявил, что перевозки по коридору не приостановлены.

"Все в порядке. Перевозки осуществляются, как и ранее, в штатном режиме", - сказал Р.Байрамов.

Он добавил, что речь идет только о наземных и морских перевозках. Потому что в настоящее время из Украины нет воздушных перевозок.

"Сейчас сложно что-либо сказать. Перевозки осуществляются в Грузию, Азербайджан и Черноморский бассейн. Об Украине говорить пока рано. Потому что обстановка сейчас там сложная. Мы испытываем трудности с установлением контактов с посольством Азербайджана в Украине", - добавил Байрамов.

Напомним, что в 2017 году украинский парламент ратифицировал соглашение о развитии международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия с использованием железнодорожного и паромного транспорта в Черном и Каспийском морях. Украина также наращивает количество железнодорожных и паромных перевозок в рамках коридора "Новый шелковый путь" (Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан). В 2019 году Украина присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Отметим, что в настоящее время 6 стран, включая Азербайджан (Украина-Узбекистан-Турция-Грузия-Азербайджан-Казахстан), намерены присоединиться к "Единому транзитному соглашению". Это соглашение предусматривает перевозку грузов между странами через цифровой документооборот. Сейчас для перевозки груза из Турции в Центральную Азию перевозчик должен получить разрешение на транзит от каждой страны. Если это соглашение будет подписано, процесс станет более эффективным. Это позволит сэкономить и деньги, и время.

На следующем этапе к соглашению могут присоединиться и другие страны в рамках ТРАСЕКА.

Сейчас в программе международного транспортного коридора ТРАСЕКА работают 13 стран. Это государства Центральной Азии, Кавказа и Европы.

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Версия на английском языке How do events in Ukraine affect transportation to Azerbaijan?
Версия на азербайджанском языке Ukraynada baş verənlər Azərbaycana daşımalara necə təsir göstərir?

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