Как развивать коммунальный сектор?

Экономические ограничения, вызванные пандемией коронавируса, а также снижение объема производства отдельных потребительских товаров оказывают влияние на мировую экономику и международные рынки

Экономические ограничения, вызванные пандемией коронавируса, а также снижение объема производства отдельных потребительских товаров оказывают влияние на мировую экономику и международные рынки. За последний год цены практически на все основные продовольственные товары неуклонно растут. Тенденция роста на мировых энергетических рынках еще больше ускорила этот процесс. В результате многие страны столкнулись с импортируемой инфляцией.

Наряду с продовольственными товарами, наблюдается рост мировых цен на энергоносители, в частности, на природный газ. Цены на природный газ в США и Европе почти удвоились за последний год. А в Азии резкий рост потребления серьезно повысил спрос. Высокая цена "голубого топлива" повысила спрос на уголь на международных рынках. Уголь является основной альтернативой газу в качестве топлива на электростанциях. Цены фьючерсов на энергетический уголь, загружаемый в австралийском терминале в Ньюкасле, выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Высокие цены привели к тому, что производители стали постепенно перекладывать повышенные расходы на потребителей, что привело к росту коммунальных расходов в США и Европе.

Таким образом, во всем мире наблюдается процесс устойчивого роста расходов на продовольствие и коммунальные услуги. С ростом цен на продовольствие население постепенно свыкается, однако в странах, где сфера коммунальных услуг сосредоточена в руках государства, крайне сложно разделить с потребителями возникшие трудности и пойти на повышение цен.

Во многих странах мира сектор коммунальных услуг уже давно находится в руках частного сектора, а государство только выполняет незначительную функцию его регулирования. Энергия, вода и “голубое топливо” импортируются многими странами. Поэтому, несмотря на дорогие цены, население приспосабливается к системе платы за природные ресурсы, которыми оно пользуется.

В Азербайджане услуги в коммунальном секторе предоставляются государственными компаниями. В результате мер, осуществляемых в последние годы с целью улучшения социального благосостояния граждан страны, в коммунальном секторе создана обширная инфраструктура. Уровень газификации в стране значительно вырос, "голубое топливо" поставляется даже в самые отдаленные села.

Несмотря на значительное улучшение показателей доступности коммунальных услуг для граждан, эта сфера продолжает работать в убыток, и это становится серьезным бременем для бюджета. В частности, серьезные убытки в секторе обеспечения потребителей природным газом. Этому есть множество причин.

Среди них следует указать на потери газа, возникающие в процессе распределения и использования "голубого топлива". Обслуживание газораспределительной сети требует постоянных вложений. При распределении газа допустимы естественные потери, но несвоевременное обслуживание передающей сети способно значительно увеличить эти потери. С другой стороны, потребление газа домашними хозяйствами растет, незаконные подключения, неуплаты также создают проблемы.

Еще одна “болезненная проблема” для сектора - рост затрат на добычу. Для развитых стран это небольшая проблема, так как цены в коммунальном секторе в этих странах могут меняться в зависимости от мировых цен на энергоносители. Почему-то у граждан некоторых стран-производителей природного газа принято считать, что если ресурс добывается в стране, то он должен быть дешевым для потребителей. В настоящее время Азербайджан занимает одно из самых низких мест в Европе по уровню потребительских цен на природный газ. Страна практически продает природный газ ниже своих затрат на его добычу. Фактически, отрасль работает на дотации. Отметим, что попутный газ, добываемый в рамках ” Контракта века", также используется для удовлетворения потребительского спроса. Но объемы добываемого попутного газа на месторождениях также резко падают. То есть фактически государство поставляет ресурс потребителям по ценам ниже его себестоимости, в то время как тратит на добычу значительные суммы. Это, конечно, может показаться в глазах рядового гражданина социальной обязанностью государства перед ним, но это не соответствует принципам рыночной экономики и отпугивает потенциальных инвесторов. Учитывая, что в последние годы число потребителей природного газа также значительно возросло, то этот ущерб растет день ото дня, и мы считаем, что государство должно предпринять шаги для обеспечения финансового здоровья сектора.

Экспертное сообщество уже давно видит выход в постепенном выводе государства из этих секторов и привлечении частного сектора. Государство должно не только повысить эффективность регулирования отрасли, но и постепенно аккумулировать имеющийся потенциал для перевода этой сферы в частный сектор, ее развития и долгосрочной инвестиционной привлекательности. Коммунальный сектор страны не должен наносить ущерб бюджету. В соответствии с мировой практикой, доставкой газа потребителям должны заниматься частные распределительные сети. По нашему мнению, это позволит оздоровить сектор, повысить финансовую эффективность и улучшить инфраструктуру. Шаги, которые будут предприняты в этом направлении, должны служить оптимизации расходов, интересам не только граждан, но и организаций-поставщиков.