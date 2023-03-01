О нас

Как обновить парк автобусов, курсирующих из Баку в регионы?

Как обновить парк автобусов, курсирующих из Баку в регионы? Ни для кого не секрет, что парк автобусов, курсирующих из Баку в другие города и районы страны, слишком устарел. В регионах Азербайджана в пассажироперевозках используются даже автобусы, выпущенные в 70-80-х годах прошлого века.
Инфраструктура
1 марта 2023 г. 13:29
Как обновить парк автобусов, курсирующих из Баку в регионы?

Ни для кого не секрет, что парк автобусов, курсирующих из Баку в другие города и районы страны, слишком устарел. В регионах Азербайджана в пассажироперевозках используются даже автобусы, выпущенные в 70-80-х годах прошлого века.

Как обновить эти автобусы? Report изучил данный вопрос.

По словам эксперта по вопросам транспорта Эльмеддина Мурадлы, в Азербайджане большинство автобусов имеют истекший срок эксплуатации: "К примеру, официальные лица Министерства цифрового развития и транспорта неоднократно заявляли, что 70% автобусов, используемых в пассажирских перевозках, имеют срок службы более 20 лет”.

По мнению эксперта, чтобы исправить ситуацию, компаниям-перевозчикам следует предоставить льготы: "Предпринимателям должна быть предоставлена возможность для обновления автобусного парка. Их могут серьезно поддержать путем освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), таможенной пошлины. Здесь возникает необходимость применения новой концепции. Сегодня цена автобуса, который в Грузии стоит 50 тысяч манатов, при доставке в Азербайджан достигает 150 тысяч манатов. В итоге водители с грузинскими номерами занимаются пассажирскими перевозками в Азербайджане. Они перевозят граждан из Баку в районы за 7 манатов, когда другие водители вынуждены перевозить за 11 манатов и выше. Потому что они осуществляют законную перевозку. Для предотвращения подобных случаев проводятся рейды. Но рейдами вопрос не решить. Местные перевозчики нуждаются в поддержке, чтобы они были заинтересованы в покупке новых автобусов”,- сказал он.

Наряду с этим Э.Мурадлы говорит, что следует восстановить систему гаражей для автобусов: "Автобус после рейса должен заехать в гараж для обработки и очистки. В качестве члена комиссии в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве мы смотрим на состояние выставленных на конкурс автобусов, оно ужасно. Самый новый из представленных на конкурс автобусов - 2005 года выпуска. Тут есть и "Форды" и "Спринтеры" 1997, 1998, 1999 годов выпуска. Нет варианта, которому можно было бы отдать предпочтение”.

В AYNA в ответ на запрос Report заявили, что обновление автобусного парка постоянно находится в центре внимания: “Одним из условий проводимых конкурсов является новизна автобусов. Также регулярно проводятся встречи с предпринимателями, занимающимися пассажироперевозками. Во время встречи предпринимателям рекомендуется обновлять автобусы”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıdan bölgələrə işləyən avtobuslar necə yenilənə bilər?

Другие новости из категории

В Шуше будет создан водосборный резервуар на 70 тыс. кубометров
В Шуше будет создан водосборный резервуар на 70 тыс. кубометров
1 марта 2023 г. 13:46
Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов
Дорожной отрасли Азербайджана в прошлом году нанесен ущерб на 700 тыс. манатов
1 марта 2023 г. 12:44
Движение судов через Стамбульский пролив восстановлено
Движение судов через Стамбульский пролив восстановлено
1 марта 2023 г. 10:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
1 марта 2023 г. 08:30
Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на рекордную сумму
Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на рекордную сумму
28 февраля 2023 г. 17:45
Азерсу приостановило водоснабжение должников в Ясамале
Фото"Азерсу" приостановило водоснабжение должников в Ясамале
28 февраля 2023 г. 16:03
АЖД обсудил перспективы развития Среднего коридора со Всемирным банком
ФотоАЖД обсудил перспективы развития "Среднего коридора" со Всемирным банком
28 февраля 2023 г. 15:26
ГААДА: Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет готова на 90% к концу года
ГААДА: Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет готова на 90% к концу года
28 февраля 2023 г. 13:25
В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды
В Бинагадинском районе Баку ограничат подачу воды
28 февраля 2023 г. 12:15
Строительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд завершено на 73%
ФотоСтроительство дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд завершено на 73%
28 февраля 2023 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi