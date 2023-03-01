Как обновить парк автобусов, курсирующих из Баку в регионы?

Ни для кого не секрет, что парк автобусов, курсирующих из Баку в другие города и районы страны, слишком устарел. В регионах Азербайджана в пассажироперевозках используются даже автобусы, выпущенные в 70-80-х годах прошлого века.

Ни для кого не секрет, что парк автобусов, курсирующих из Баку в другие города и районы страны, слишком устарел. В регионах Азербайджана в пассажироперевозках используются даже автобусы, выпущенные в 70-80-х годах прошлого века.

Как обновить эти автобусы? Report изучил данный вопрос.

По словам эксперта по вопросам транспорта Эльмеддина Мурадлы, в Азербайджане большинство автобусов имеют истекший срок эксплуатации: "К примеру, официальные лица Министерства цифрового развития и транспорта неоднократно заявляли, что 70% автобусов, используемых в пассажирских перевозках, имеют срок службы более 20 лет”.

По мнению эксперта, чтобы исправить ситуацию, компаниям-перевозчикам следует предоставить льготы: "Предпринимателям должна быть предоставлена возможность для обновления автобусного парка. Их могут серьезно поддержать путем освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС), таможенной пошлины. Здесь возникает необходимость применения новой концепции. Сегодня цена автобуса, который в Грузии стоит 50 тысяч манатов, при доставке в Азербайджан достигает 150 тысяч манатов. В итоге водители с грузинскими номерами занимаются пассажирскими перевозками в Азербайджане. Они перевозят граждан из Баку в районы за 7 манатов, когда другие водители вынуждены перевозить за 11 манатов и выше. Потому что они осуществляют законную перевозку. Для предотвращения подобных случаев проводятся рейды. Но рейдами вопрос не решить. Местные перевозчики нуждаются в поддержке, чтобы они были заинтересованы в покупке новых автобусов”,- сказал он.

Наряду с этим Э.Мурадлы говорит, что следует восстановить систему гаражей для автобусов: "Автобус после рейса должен заехать в гараж для обработки и очистки. В качестве члена комиссии в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве мы смотрим на состояние выставленных на конкурс автобусов, оно ужасно. Самый новый из представленных на конкурс автобусов - 2005 года выпуска. Тут есть и "Форды" и "Спринтеры" 1997, 1998, 1999 годов выпуска. Нет варианта, которому можно было бы отдать предпочтение”.

В AYNA в ответ на запрос Report заявили, что обновление автобусного парка постоянно находится в центре внимания: “Одним из условий проводимых конкурсов является новизна автобусов. Также регулярно проводятся встречи с предпринимателями, занимающимися пассажироперевозками. Во время встречи предпринимателям рекомендуется обновлять автобусы”.