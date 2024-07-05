Как изменение цен на проезд в общественном транспорте повлияет на качество услуг?

Меры по защите окружающей среды в Азербайджане не обошли стороной и транспортный сектор, наносящий наибольший вред экологии. С целью сокращения выбросов и стимулирования развития экологически чистых видов транспорта в стране урегулированы цены на дизельно

Меры по защите окружающей среды в Азербайджане не обошли стороной и транспортный сектор, наносящий наибольший вред экологии. С целью сокращения выбросов и стимулирования развития экологически чистых видов транспорта в стране урегулированы цены на дизельное топливо и бензин марки Aİ-92, в результате изменились тарифы на пассажироперевозки в общественном транспорте. В том числе повысилась стоимость проезда в ЗАО "Бакинский метрополитен", доходы которого изначально не покрывали расходы.

Report задался вопросом, повлияет ли данное подорожание на работу транспорта и качество услуг?

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов рассказал Report, что вопрос качества постоянно находится на повестке дня, независимо от регулирования цен (тарифов): "Под качеством, в первую очередь, подразумевается безопасность пассажиров, что также включает культуру их обслуживания. Поскольку в мировой практике число самофинансируемых метрополитенов очень ограничено, особую роль и значение имеет финансовая поддержка в форме субсидий. Несмотря на текущее регулирование, субсидирование Бакинского метрополитена будет продолжено в дальнейшем, так как нынешний тариф по-прежнему не покрывает всех расходов. Это означает, что метро остается одним из основных социальных проектов государства".

Говоря об улучшении качества обслуживания пассажиров в бакинском метро, Б. Мамедов отметил обновление вагонного парка, использование QR-билетов, контроль технического состояния вагонов, использование нового оборудования: "Внедрение системы оплаты банковскими картами и другие вопросы также на стадии реализации. Но самым важным является процесс постоянной модернизации системы метрополитена, действующего с 1967 года. Особую роль в этом играют государственные инвестиции и соответствующая финансовая поддержка, которые сохранят свою актуальность в будущем".

Представитель метрополитена подчеркнул, что в настоящее время реализуется проект по обеспечению бесперебойного электроснабжения основных инженерно-технических сооружений, который будет завершен к концу года: "Одним из крупнейших реализуемых проектов является оснащение Диспетчерского центра современным оборудованием. Наличие цеха капитального ремонта вагонов в Бакинском метро также является большим преимуществом".

Количество неисправных поездов в метро также значительно сократилось, добавил руководитель пресс-службы.

По его словам, Бакинский метрополитен занимает ведущее место по чистоте, что также требует больших ресурсов.

Б. Мамедов отметил, что единственным недостатком является отсутствие системы кондиционирования и невозможность технически устанавливать кондиционеры в старых вагонах: "Это фактически равносильно процессу производства нового вагона, поэтому логичнее купить новый вагон, чем модернизировать старый, и работа в данном направлении продолжается".

"Каждое нововведение в бакинском метро направлено на снижение себестоимости пассажирских перевозок и повышение безопасности", - подчеркнул Б.Мамедов, напомнив об уроне, нанесенном отсутствием пассажиров в период пандемии.

Как сообщили Report из ООО BakuBus, повышение тарифов связано с тем, что доходы не покрывают операционные расходы перевозчиков данной сферы: "Единственный госоператор в этой области BakuBus в последние годы предпринял значительные шаги по расширению географии обслуживания и повышению качества услуг. Только в этом году в эксплуатацию введено еще 15 маршрутных линий, что привело к замене 200 автобусов на соответствующие современным стандартам автобусы BakuBus. Также создана система онлайн-управления и контроля качества. Данные необходимые шаги обусловили значительное увеличение расходов компании. С другой стороны, хотя доходы от пассажироперевозок относительно увеличились, в настоящее время пассажирооборот значительно ниже уровня, наблюдаемого до пандемии".

Отмечено, что принятое правительством решение будет служить сбалансированности интересов пассажиров и компаний-перевозчиков, а обеспечение финансовой стабильности транспортных компаний создаст дополнительные возможности для повышения качества обслуживания.

Пресс-секретарь одной из транспортных компаний Азербайджана Низам Рзаев подчеркнул, что резкое увеличение себестоимости импортируемых в страну автобусов, многократное повышение расходов на их техническое обслуживание и амортизацию делает неизбежной государственную поддержку общественного транспорта.

Среди услуг компании от отметил поставку крупногабаритных автобусов, соответствующих стандартам Евро-5, масштабное обновление автобусного парка с привлечением местных и зарубежных инвестиций, а также создание в Баку двух современных производственных баз.

"Мы доставили в столицу 51 автобус типа CNG стандарта Евро-6 и передали их в пользование пассажиров на действующих маршрутных линиях. Осуществление новых проектов в данном направлении будет продолжаться, планируется внедрение новшеств с целью повышения качества обслуживания", - добавил Н.Рзаев.