Как и за сколько можно приобрести льготные квартиры в Баку? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Продажи квартир Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) в зданиях номер 1, 2, 3 и 4 Ясамальского жилого комплекса начнутся 7 мая и продлятся до 7 августа.

Как получить льготную квартиру?

Для получения льготной квартиры гражданину следует зарегистрироваться в системе "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (e-gov.az).

В заявлении MİDA говорится, что правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Цены на жилье

В соответствии с указом президента страны от 16.11.2016, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов, цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов. НДС включен в стоимость реализации квартир.

Период Минимальный первоначальный взнос Ежемесячная оплата* 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4% 3-30 лет 10% 129-136 манатов 203-236 манатов 282-288 манатов * Ежемесячная оплата – при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке 4% годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере 10%.

При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:

Годовая процентная ставка

Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10% от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10% от всей стоимости квартиры. Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных:

Кол-во комнат Цена квартиры (манат) Сумма дополнительной скидки (манат) Стоимость реализации квартиры после дополнительной скидки (манат) 1 29 925 2 993 26 932 2 47 282 4 728 42 554 3 65 626 6 563 59 063

Примечание: Цены указаны с учетом НДС

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах ASAN (№1, 3, 5 и Сумгайытский), а также обратившись в колл-центр "108".

Report представляет видеосюжет о квартирах Ясамальского жилого комплекса. Отметим, что в одной из представленных в качестве образца квартир гостевая, спальня и детская комната оснащены мебелью. Льготные квартиры предлагаются гражданам только с кухонной мебелью.