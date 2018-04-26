Как и за сколько можно приобрести льготные квартиры в Баку? - ИССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Продажи квартир Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) в зданиях номер 1, 2, 3 и 4 Ясамальского жилого комплекса начнутся 7 мая и продлятся до 7 августа.
Как получить льготную квартиру?
Для получения льготной квартиры гражданину следует зарегистрироваться в системе "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (e-gov.az).
В заявлении MİDA говорится, что правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.
Цены на жилье
В соответствии с указом президента страны от 16.11.2016, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов, цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов, цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов. НДС включен в стоимость реализации квартир.
При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:
|Период
|Минимальный первоначальный взнос
|Ежемесячная оплата*
|1 комната
|2 комнаты
|3 комнаты
|4%
|3-30 лет
|10%
|129-136 манатов
|203-236 манатов
|282-288 манатов
|* Ежемесячная оплата – при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке 4% годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере 10%.
Годовая процентная ставка
Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10% от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10% от всей стоимости квартиры. Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных:
|Кол-во комнат
|Цена квартиры (манат)
|Сумма дополнительной скидки (манат)
|Стоимость реализации квартиры после дополнительной скидки (манат)
|1
|29 925
|2 993
|26 932
|2
|47 282
|4 728
|42 554
|3
|65 626
|6 563
|59 063
Примечание: Цены указаны с учетом НДС
На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.
С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах ASAN (№1, 3, 5 и Сумгайытский), а также обратившись в колл-центр "108".
Report представляет видеосюжет о квартирах Ясамальского жилого комплекса. Отметим, что в одной из представленных в качестве образца квартир гостевая, спальня и детская комната оснащены мебелью. Льготные квартиры предлагаются гражданам только с кухонной мебелью.
Tural İbadlıАвтор новости
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