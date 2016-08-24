Как готовятся пилоты и бортпроводники к полету? РЕПОРТАЖ из AZAL

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Каждая профессия имеет свои трудности и невидимые постороннему взгляду особенности. Со стороны какая-либо работа может казаться нам легкой, что не позволяет объективно оценить чужой труд. Профессия летчика имеет не только привлекательные стороны, она одновременно сложная и ответственная. Сотрудник Report провел один день среди пилотов и бортпроводников, чтобы удостовериться в том, насколько трудной и ответственной является эта работа.

Земля с высоты облаков...

Путешествие на самолете не похоже на поездку на автомобиле или поезде. Кому-то полет приносит незабываемые моменты, кто-то борется с боязнью высоты, а есть и те, кто находит на борту любовь всей своей жизни. Во время путешествия на самолете возникает множество вопросов. Как идет подготовка самолета к полету? Как выдерживают тяжелый темп работы часами обслуживающие пассажиров бортпроводники? Как обеспечиваются самолеты водой и топливом во время многочасового полета? Чтобы получить ответы на все эти вопросы, мы побывали в ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL).

Пилоты и бортпроводники перед полетом

После прохождения процедуры усиленной проверки мы направились в комнату, в которой собираются пилоты и бортпроводники перед вылетом. Здесь мы стали свидетелями подготовки экипажа к полету по маршруту Баку-Лондон на самолете Boeing 787-8 Dreamliner. Они обсуждали траекторию полета на разложенных перед ними планшетах. Капитан давал последние указания. В другой комнате члены экипажа проходили медицинское обследование перед вылетом. Малейшая проблема со здоровьем какого-либо из членов экипажа приводит к его замене. После медобследования мы перешли в комнату бортпроводников. Главный бортпроводник инструктировал команду и распределял обязанности. Бортпроводники отправились на самолет, хотя до вылета оставалось еще несколько часов. Их задачей является обеспечение комфорта пассажиров. Именно бортпроводники готовят салон самолета к полету. Пилотов и бортпроводников везут к самолету на специальных автобусах. После бортпроводников на борт отправились пилоты, чтобы проверить подготовку самолета к полету.

На седьмом небе

Мы поднялись на борт Boeing 787-8 Dreamliner - одного из крупнейших самолетов AZAL. Компания Boeing запустила производство этого широкофюзеляжного двухдвигательного реактивного пассажирского самолета после модели Boeing-777 Freighter, находящейся в эксплуатации с 1995 года. Первый полет был запланирован в 2007 году, однако впервые самолет поднялся в воздух 15 декабря 2009 года. Несмотря на это, Boeing-787 является самым продаваемым широкофюзеляжным самолетом в мире. Всего продан 861 самолет по заявкам из 55 стран. После ряда отсрочек самолет был сдан в эксплуатацию в феврале 2010 года. В настоящее время самолетный парк AZAL включает два самолета Boeing 787-8. Скорость самолета - 900 км/час, дальность полета - 15200 км, вместимость – 210 пассажиров. Первый полет в Азербайджане выполнен в Международный аэропорт города Нахчыван. Поднявшись на борт самолета, имеющего три класса обслуживания, ощущаешь себя на седьмом небе.

Строгое правило: еда пилотов должна быть различной!

Компания, занимающаяся поставками еды для пассажиров и экипажа, размещает ее на самолете с помощью бортпроводников. Интересен тот факт, что пилоты всегда получают разные блюда. Это делается из соображений безопасности. Питанию пилотов придается особое значение в целях обеспечения безопасности пассажиров. Подобная практика применяется во всем мире на случай отравления одного из пилотов.

Бортпроводники должны уметь даже принимать роды на борту

Работа бортпроводников может казаться очень легкой, но в действительности, она очень сложная. В их обязанности входит не только обслуживание пассажиров. Бортпроводники должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, психологическую поддержку, и даже принимать роды на борту. Они регулярно проходят специальные тренинги, чтобы быть готовыми и сохранять хладнокровие в любой чрезвычайной ситуации. В то же время, требуется особое умение, чтобы закрыть дверь самолета весом в 40-60 кг. Любое неосторожное движение во время закрытия двери может привести к травмам (повреждения позвоночника, руки, растяжение и т.д.).

Специальная спальная комната в самолете

Знали ли вы, что на борту Boeing 787 Dreamliner есть специальная комната, в которой отдыхают члены экипажа? На самолете, рассчитанном на длительные полеты, имеется специальная спальная кабина для поочередного отдыха экипажа. Они могут здесь спать или просто отдыхать.

Пока бортпроводники приводили в порядок салон, капитан и помощник пилота провели визуальный осмотр самолета. Они отследили процесс заправки самолета топливом, обеспечения водой и едой, проверили состояние шасси и двигателя. Капитан дал разрешение на вылет, только удостоверившись в том, что нет никаких технических и других проблем. Только он принимает окончательное решение об отправке самолета. После этого пилоты поднялись в кабину пилота, где началась подготовка к полету. По завершении всех этих процессов экипаж с улыбкой начал принимать пассажиров на борт…

Фото: Фири Салим