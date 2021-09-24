Как будет контролироваться наличие COVID-паспорта у водителей такси?

До 1 октября водители такси, работающие в Азербайджане, будут обязаны пройти полную вакцинацию и получить COVID-паспорт. Как компании, оказывающие услуги такси, восприняли это решение?

До 1 октября водители такси, работающие в Азербайджане, будут обязаны пройти полную вакцинацию и получить COVID-паспорт. Как компании, оказывающие услуги такси, восприняли это решение?

Заместитель директора одной из компаний Джейхун Мамедли сказал Report, что считает данное решение правильным: "Поскольку такси также является общественным транспортом, то водители находятся в постоянном контакте с гражданами. Поэтому в обязательном порядке они должны пройти вакцинацию. Это решение было ожидаемым".

Мамедли отметил, что большинство водителей такси в их компании уже прошли вакцинацию: "Водители такси получают отличительные знаки Бакинского транспортного агентства. Без COVID-паспорта они их не получат. Мы также при приеме на работу водителей требуем от них ИНН и отличительный знак. Около 70% водителей компании уже вакцинированы, и этот процесс продолжается".

"Я думаю, что ответственность за отсутствие COVID-паспорта будет нести водитель, а не компания. Поскольку во время рейдов он будет оштрафован", - добавил Дж.Мамедли.

Директор другой компании по оказанию услуг такси Самир Керимов отметил, что в связи с новым решением возникла некая неопределенность: "Во-первых, невозможно определить, действительно ли за рулем водитель такси. Для этого ему необходимо иметь отличительный знак. Во-вторых, я так и не смог выяснить, в соответствии с каким законом будут применяться эти правила. Решение Кабинета министров касается работников служб такси. А таксист – это индивидуальный предприниматель. Это решение не имеет к нему никакого отношения. В постановлении написано, что более 80% работников компаний, оказывающих услуги такси, должны быть привиты. Таксисты сотрудничают с какой-либо компанией и не имеют официальных контрактов с большинством из них. Как будет регулироваться этот вопрос? Возникает много вопросов".

Руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил Report, что при выдаче отличительного знака у водителей не требуется COVID-паспорта:

"В соответствии с действующими правилами, COVID-паспорт не требуется при выдаче отличительного знака. Я не знаю, поступят ли в дальнейшем какие-либо указания, но пока вопрос не поднимался. Отличительный знак выдается на автомобиль на основании соответствующей документации, а не самому водителю. Большинство водителей, оказывающих услуги такси в стране, попросту не имеют отличительного знака".