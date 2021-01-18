О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кабмин: В восстановлении Карабаха предпочтение отдано турецким компаниям

Кабмин: В восстановлении Карабаха предпочтение отдано турецким компаниям Азербайджанская сторона в настоящий момент обменивается опытом с Министерством градостроительства и окружающей среды Турции
Инфраструктура
18 января 2021 г. 16:33
Кабмин: В восстановлении Карабаха предпочтение отдано турецким компаниям

"Мы решили, что самой лучшей и наиболее близкой для нас является турецкая модель, учитывая успех этой страны в организации тендеров и огромный прорыв в сфере строительства последних 20 лет. Согласно турецкой модели, структура, объявляющая тендер, также определяет минимальную стоимость производимых работ. Мы будем применять аналогичную систему".

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" рассказал руководитель отдела Аппарата Кабмина по вопросам строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Фейруз Мустафаев

Мустафаев рассказал, что азербайджанская сторона в настоящий момент обменивается опытом с Министерством градостроительства и окружающей среды Турции.

"Раньше в тендерах в Азербайджане система оценки была иная. Иностранные компании затруднялись работать с нами. Был долгий период рассмотрения обращений, имели место бюрократические препятствия. Сейчас все будет намного легче. Турецкая или другая иностранная компания будет участвовать в тендерах с такой же легкостью, как и в своей стране", - сказал он.

Ф.Мустафаев также сказал, что в восстановлении Карабаха предпочтение будет отдано турецким компаниям: "Турецкие бизнесмены вместе с азербайджанскими коллегами восстановят Карабах. В настоящее время компании двух стран совместно работают над строительством новой дороги из Физули в Шушу. Это первый шаг. В целом же до сих пор турецкие компании выиграли тендеры в Азербайджане на сумму около 16 млрд долларов США".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Cabinet of Ministers: Turkish companies will be preferred in reconstruction of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti: Qarabağın bərpasında türk şirkətlərinə üstünlük veriləcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi