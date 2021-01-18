Кабмин: В восстановлении Карабаха предпочтение отдано турецким компаниям

Азербайджанская сторона в настоящий момент обменивается опытом с Министерством градостроительства и окружающей среды Турции

"Мы решили, что самой лучшей и наиболее близкой для нас является турецкая модель, учитывая успех этой страны в организации тендеров и огромный прорыв в сфере строительства последних 20 лет. Согласно турецкой модели, структура, объявляющая тендер, также определяет минимальную стоимость производимых работ. Мы будем применять аналогичную систему".

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" рассказал руководитель отдела Аппарата Кабмина по вопросам строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Фейруз Мустафаев

Мустафаев рассказал, что азербайджанская сторона в настоящий момент обменивается опытом с Министерством градостроительства и окружающей среды Турции.

"Раньше в тендерах в Азербайджане система оценки была иная. Иностранные компании затруднялись работать с нами. Был долгий период рассмотрения обращений, имели место бюрократические препятствия. Сейчас все будет намного легче. Турецкая или другая иностранная компания будет участвовать в тендерах с такой же легкостью, как и в своей стране", - сказал он.

Ф.Мустафаев также сказал, что в восстановлении Карабаха предпочтение будет отдано турецким компаниям: "Турецкие бизнесмены вместе с азербайджанскими коллегами восстановят Карабах. В настоящее время компании двух стран совместно работают над строительством новой дороги из Физули в Шушу. Это первый шаг. В целом же до сих пор турецкие компании выиграли тендеры в Азербайджане на сумму около 16 млрд долларов США".