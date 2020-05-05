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Кабмин: В Азербайджан могут организовать еженедельные чартерные рейсы

​Кабмин: В Азербайджан могут организовать еженедельные чартерные рейсы

Возможна организация еженедельных чартерных рейсов в Азербайджан. 

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном штабе.

"Одним из основных правил Оперативного штаба является обеспечение возвращения на родину азербайджанских граждан, находящихся за пределами страны", - сказал он.

Он также напомнил, что согласно инструкциям, если среди вернувшихся были зараженные или с подозрением на коронавирус, они изолировались.

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