Кабмин расширил полномочия "Азеристиликтеджхизат"

14:10

В Азербайджане тарифы на услуги теплоснабжения потребителей, не относящихся к населению, отныне не будут регулироваться государством, эти полномочия переданы переданы ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Как сообщает Report со ссылкой на Тарифный Совет, согласно решению кабинета министров Азербайджана, с 1 сентября 2024 года Тарифный совет устанавливает тарифы только для абонентов из категории "населения", и в новом отопительном сезоне цены для этой группы останутся прежними.

Расчеты для потребителей, не относящихся к группе "население", будут осуществляться по тарифам, установленным в договоре с "Азеристиликтеджхизат".

Согласно данным Тарифного совета, доля абонентов, не относящихся к группе "население", составляет 1,67%, они потребляют 16% продаж теплоснабжения.