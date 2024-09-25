О нас

Кабмин расширил полномочия "Азеристиликтеджхизат"

Кабмин расширил полномочия "Азеристиликтеджхизат" 14:10
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 14:44
Кабмин расширил полномочия Азеристиликтеджхизат

В Азербайджане тарифы на услуги теплоснабжения потребителей, не относящихся к населению, отныне не будут регулироваться государством, эти полномочия переданы переданы ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Как сообщает Report со ссылкой на Тарифный Совет, согласно решению кабинета министров Азербайджана, с 1 сентября 2024 года Тарифный совет устанавливает тарифы только для абонентов из категории "населения", и в новом отопительном сезоне цены для этой группы останутся прежними.

Расчеты для потребителей, не относящихся к группе "население", будут осуществляться по тарифам, установленным в договоре с "Азеристиликтеджхизат".

Согласно данным Тарифного совета, доля абонентов, не относящихся к группе "население", составляет 1,67%, они потребляют 16% продаж теплоснабжения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat"a yeni səlahiyyət verilib

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi