Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила признания учебных центров подготовки авиационного персонала, расположенных в других странах".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Признание учебных центров, занимающихся подготовкой авиационного персонала и расположенных в другом государстве, осуществляется на основании прямого обращения этих иностранных учебных организаций или договора, предусмотренного настоящим порядком.
Контроль за выполнением требований правила осуществляет Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта.