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Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала

Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила признания учебных центров подготовки авиационного персонала, расположенных в других странах".
Инфраструктура
8 января 2025 г. 15:52
Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила признания учебных центров подготовки авиационного персонала, расположенных в других странах".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Признание учебных центров, занимающихся подготовкой авиационного персонала и расположенных в другом государстве, осуществляется на основании прямого обращения этих иностранных учебных организаций или договора, предусмотренного настоящим порядком.

Контроль за выполнением требований правила осуществляет Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti digər dövlətdə yerləşən aviasiya personalının hazırlığı ilə bağlı qərar verib

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