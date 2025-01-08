Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила признания учебных центров подготовки авиационного персонала, расположенных в других странах".

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила признания учебных центров подготовки авиационного персонала, расположенных в других странах".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Признание учебных центров, занимающихся подготовкой авиационного персонала и расположенных в другом государстве, осуществляется на основании прямого обращения этих иностранных учебных организаций или договора, предусмотренного настоящим порядком.

Контроль за выполнением требований правила осуществляет Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта.