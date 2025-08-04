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Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах

Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 12:39
Кабмин Азербайджана расширил список нарушений на платных дорогах

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования автомагистралей в качестве платных дорог", действующие с марта 2019 года.

Как сообщает Report, постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, значительно расширяет перечень нарушений, за которые водители будут привлекаться к ответственности.

Новые правила вводят ответственность за два типа нарушений. Во-первых, теперь наказуемым станет не только въезд и выезд с платной автомагистрали в обход пунктов оплаты, но и въезд и выезд на нее через второстепенные дороги с целью избежать оплаты. Во-вторых, водители без права на бесплатный проезд, использующие специальные полосы для льготных категорий граждан, также будут привлекаться к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Avtomagistraldan ödənişli yol kimi istifadə Qaydası" dəyişib

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