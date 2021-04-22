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К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу

К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу 16:45 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов
Инфраструктура
22 апреля 2021 г. 17:07
К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу
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22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Как сообщает Report, в комплексе площадью 12 гектаров предусмотрены зона для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровая башня, автостоянка, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.

Для создания дорожной инфраструктуры планируется проложить 20-километровую дорогу, которая обеспечит проезд из Гобустанского заповедника к "Гылынджу" и вулканам на прилегающих территориях, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.

Отметим, что 22 апреля президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Абшеронского района.

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Версия на азербайджанском языке Qobustan qoruğundakı vulkanlara yeni yol çəkiləcək

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