К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу

22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.
Как сообщает Report, в комплексе площадью 12 гектаров предусмотрены зона для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровая башня, автостоянка, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.
Для создания дорожной инфраструктуры планируется проложить 20-километровую дорогу, которая обеспечит проезд из Гобустанского заповедника к "Гылынджу" и вулканам на прилегающих территориях, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.
Отметим, что 22 апреля президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Абшеронского района.