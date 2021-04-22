К вулканам в Гобустане проложат новую дорогу

16:45 22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов

22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района был заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Как сообщает Report, в комплексе площадью 12 гектаров предусмотрены зона для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровая башня, автостоянка, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.

Для создания дорожной инфраструктуры планируется проложить 20-километровую дорогу, которая обеспечит проезд из Гобустанского заповедника к "Гылынджу" и вулканам на прилегающих территориях, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.

Отметим, что 22 апреля президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Абшеронского района.