К возрождению Карабаха привлекут иностранных специалистов

Существуют различные подходы к восстановлению освобожденных от оккупации территорий

Генеральный план всех городов и районов, освобожденных от армянской оккупации, будет разработан.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

"При восстановлении Карабаха будет сохранена самобытность культурно-исторических памятников. Мы также поставили перед собой цель создать новые деревни и поселки, соответствующие высоким стандартам. Мы планируем привлечь к работам по восстановлению как отечественных, так и зарубежных специалистов.

Существуют различные подходы к восстановлению освобожденных от оккупации территорий. Например, Шуша - исторический город, здесь планируется восстановление ряда памятников культуры. Но есть города и районы, которые полностью разрушены. Будут разные подходы к восстановлению этих территорий. Эти города будут полностью реконструированы на основе самых современных требований", - отметил он.