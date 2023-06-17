AZAL обратился к пассажирам, планирующих перелеты между Баку и Нахчываном

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) облегчит процедуру покупки авиабилетов на рейсы между Баку и Нахчываном – в ближайшее время билеты можно приобрести только онлайн на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) облегчит процедуру покупки авиабилетов на рейсы между Баку и Нахчываном – в ближайшее время билеты можно приобрести только онлайн на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", это изменение значительно сократит время, которое пассажир проводит на кассах AZAL, и сделает процесс покупки билетов для него намного проще и прозрачнее.

Точная дата полного перехода на онлайн-продажу авиабилетов на данном направлении будет объявлена позже.

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.

Во избежание возможного мошенничества просим пассажиров быть внимательными и покупать билеты только на официальном сайте.

Кроме того, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Только эти категории пассажиров могут оформить билеты в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана. При приобретении билетов эти пассажиры должны представить соответствующие документы.

Отметим, что ежедневно AZAL выполняет 4 регулярных рейса по маршруту Баку-Нахчыван-Баку и в зависимости от спроса и технических возможностей авиакомпании ставит на этот маршрут дополнительные рейсы.

Даже при высоком спросе в сезон перевозок количество рейсов на данном маршруте превышает все прогнозы. Только за последнюю неделю на этом направлении ежедневно было выполнено до 10 рейсов и ежедневно перевезено более 2 тысяч пассажиров.