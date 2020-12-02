К строительству дороги в Шушу привлечены местные и зарубежные компании

Проект новой автомобильной дороги, ведущей в Шушу, условно разделен на 5 частей

Завершен процесс привлечения отечественных и зарубежных компаний к строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, проект новой автомобильной дороги, ведущей в Шушу, условно разделен на 5 частей. Живая сила и техника ГААД в настоящее время реализует строительные работы на отведенной территории.

Кроме того, к проекту привлечены 2 турецкие и 1 местная строительная компания, имеющие опыт прокладки автомобильных дорог в районах со сложным рельефом.

Общая протяженность дороги составит 101,5 км, а ширина - 37,7 м. Ширина основной части четырехполосной дороги составит 21,5 м. Кроме того, по проекту предусмотрено строительство дополнительных резервных полос с широкой проезжей частью в каждом направлении. Вместе с резервными полосами дорога будет состоять из 6 полос.

Новая автомагистраль Физули-Шуша берет начало в селе Ахмедбейли Физулинского района и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского и Ходжалинского районов. Автодорога, включая города Физули и Шуша, охватит более 20 населенных пунктов вышеуказанных районов.