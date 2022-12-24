О нас

К разработке генпланов городов Карабаха привлечены иностранные компании

К разработке генпланов городов Карабаха привлечены иностранные компании Наряду с местными компаниями, к разработке генеральных планов городов Карабаха были привлечены иностранные компании.
Инфраструктура
24 декабря 2022 г. 12:50
К разработке генпланов городов Карабаха привлечены иностранные компании

Наряду с местными компаниями, к разработке генеральных планов городов Карабаха были привлечены иностранные компании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на конференции ”Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева“, организованной партией ”Ени Азербайджан", в партнерстве с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По словам Гулиева, разработан генеральный план Агдама: "Он уже согласован. Сейчас идет процесс согласования генплана Физулинского района".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı şəhərlərin baş planlarının hazırlanmasına xarici şirkətlər də cəlb edilib

Экслюзивные новости

Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi