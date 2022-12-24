К разработке генпланов городов Карабаха привлечены иностранные компании

Наряду с местными компаниями, к разработке генеральных планов городов Карабаха были привлечены иностранные компании.

Наряду с местными компаниями, к разработке генеральных планов городов Карабаха были привлечены иностранные компании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на конференции ”Великое возвращение: торжество политики Ильхама Алиева“, организованной партией ”Ени Азербайджан", в партнерстве с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

По словам Гулиева, разработан генеральный план Агдама: "Он уже согласован. Сейчас идет процесс согласования генплана Физулинского района".