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К работам на месторождении "Абшерон" привлечено крановое судно ASCO "Азербайджан"

К работам на месторождении "Абшерон" привлечено крановое судно ASCO "Азербайджан" Крановое судно “Азербайджан” грузоподъемностью 2 500 тонн, принадлежащее ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство” (ASCO), задействовано в работах по транспортировке и установке на опорном блоке месторождения “Абшерон” верхних строений платформ
Инфраструктура
15 августа 2022 г. 15:25
К работам на месторождении Абшерон привлечено крановое судно ASCO Азербайджан

Крановое судно “Азербайджан” грузоподъемностью 2 500 тонн, принадлежащее ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство” (ASCO), задействовано в работах по транспортировке и установке на опорном блоке месторождения “Абшерон” верхних строений платформы в рамках проекта по добыче раннего газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

С этой целью изготовленные на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева два модуля из трех - “АМО-2” и “АМО-1” - с помощью кранового судна были размещены на баржах. Модуль ”АМО-3“ был загружен на палубу судна ”Азербайджан".

После того, как сооружения будут доставлены на месторождение "Абшерон", крановое судно “Азербайджан” будет задействовано в их установке на опорном блоке.

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Версия на английском языке ФотоCrane vessel ASCO "Azerbaijan" involved in work at Absheron field
Версия на азербайджанском языке ФотоASCO-nun “Azərbaycan” kran gəmisi “Abşeron” yatağındakı işlərə cəlb olunub

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