К работам на месторождении "Абшерон" привлечено крановое судно ASCO "Азербайджан"

Крановое судно “Азербайджан” грузоподъемностью 2 500 тонн, принадлежащее ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство” (ASCO), задействовано в работах по транспортировке и установке на опорном блоке месторождения “Абшерон” верхних строений платформ

Крановое судно “Азербайджан” грузоподъемностью 2 500 тонн, принадлежащее ЗАО “Азербайджанское Каспийское морское пароходство” (ASCO), задействовано в работах по транспортировке и установке на опорном блоке месторождения “Абшерон” верхних строений платформы в рамках проекта по добыче раннего газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

С этой целью изготовленные на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева два модуля из трех - “АМО-2” и “АМО-1” - с помощью кранового судна были размещены на баржах. Модуль ”АМО-3“ был загружен на палубу судна ”Азербайджан".

После того, как сооружения будут доставлены на месторождение "Абшерон", крановое судно “Азербайджан” будет задействовано в их установке на опорном блоке.