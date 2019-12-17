К перевозкам по Баку-Тбилиси-Карс привлекут дополнительные грузы

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) было перевезено 300 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан”.

По его словам, несмотря на некоторые препятствия, работа по привлечению грузов к перевозкам по линии продолжается: "В настоящее время это направление активно используется российскими компаниями. В то же время ведется работа с казахстанской стороной, в результате чего может быть дополнительно привлечено 500-600 тыс. тонн грузов".

Он также подчеркнул, что ведутся работы по организации пассажирских перевозок: "Пассажирский поезд на линии протестирован. После подписания всех необходимых документов, начнутся пассажироперевозки".

Что касается вопроса соединения линии БТК с Нахчываном, Дж. Гурбанов отметил, что для этого на территории Турции должно быть построено 280 км железнодорожных путей, что требует инвестиций в 2 млрд долларов.