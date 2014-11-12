К пассажирам рейса Баку-Нахчыван будут применяться новые льготы

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде внес изменение в распоряжение "О льготах для пассажиров, совершающих полеты по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку".

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением в льготных тарифах для граждан Азербайджана, совершающих полеты по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку посредством ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", снижен возрастной ценз.

"Так, до сегодняшнего дня инвалидам I и II группы, лицам до 18 лет с ограниченными возможностями, детям от 5 до 12 лет и студентам (для полетов два раза в год) полагалась скидка в размере 30 манатов. Согласно изменению, возрастной ценз детей снижен с 5 до 2 лет ( 2-12 лет)".

Изменение вступит в силу с 15 ноября 2014 года.