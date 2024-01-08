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К Международному аэропорту Гейдар Алиев будет проложена новая ж/д линия

К Международному аэропорту Гейдар Алиев будет проложена новая ж/д линия Планируется строительство новой железнодорожной линии до Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 10:29
К Международному аэропорту Гейдар Алиев будет проложена новая ж/д линия

Планируется строительство новой железнодорожной линии до Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно документу, целью является развитие железнодорожной сети, а также расширение возможностей въезда и выезда на территорию аэропорта, обеспечение доступа граждан к общественному транспорту с высокой пропускной способностью. Кроме того, планируется довести до 30% долю железнодорожного транспорта в перевозках пассажиров и персонала до и от воздушной гавани.

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Версия на английском языке Azerbaijan to build new railway line to Heydar Aliyev International Airport
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna yeni dəmir yolu xətti çəkiləcək

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