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К концу 2028 года Air Astana планирует увеличить авиапарк до 80 самолетов

К концу 2028 года Air Astana планирует увеличить авиапарк до 80 самолетов Авиакомпания Air Astana к концу 2028 года планирует увеличить авиапарк до 80 самолетов.
Инфраструктура
20 января 2024 г. 12:28
К концу 2028 года Air Astana планирует увеличить авиапарк до 80 самолетов

Авиакомпания Air Astana к концу 2028 года планирует увеличить авиапарк до 80 самолетов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В нем говорится о том, что авиапарк уже пополнен 50-м самолетом A321neo, привезенным из Гамбурга (Германия). Этот новый воздушный лайнер, представляющий собой симбиоз бизнес- и эконом-классов.

Ранее Air Astana объявила сроки доступа ее акций на биржи в рамках IPO. Компания выведет на биржи в Лондоне, Астане и Алматы глобальные долговые расписки (ГДР) и акции. В пакет ГДР, по данным компании, включат четыре акции Air Astana, которые компания выпустит в рамках IPO.

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Версия на английском языке Air Astana plans to increase its fleet to 80 aircraft

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