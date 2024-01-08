К 2040 году количество железнодорожных станций в Баку будет увеличено до 54

К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в эксплуатацию и построить 20 пассажирских станций, в том числе построить 4 новые станции вдоль "Северо-Южного" коридора между станцией Баладжары и Бакинским железнодорожным

К концу 2027 года на Абшеронском полуострове планируется реконструировать, ввести в эксплуатацию и построить 20 пассажирских станций, в том числе построить 4 новые станции вдоль "Северо-Южного" коридора между станцией Баладжары и Бакинским железнодорожным вокзалом.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Также планируется реконструировать железнодорожную инфраструктуру, проходящую через поселок Локбатан, и использовать ее как пассажирскую станцию, открыть регулярные пригородные железнодорожные рейсы из Локбатана на Бакинский железнодорожный вокзал.

Предусмотрено восстановление линии от станции Бакиханов до Зиря, состоящей из 8 реконструируемых станций Бюльбюле, Амирджан, Сураханы, Ени Сураханы, Бина, Гала, Дубенди и Зира, а также создание железнодорожных коридоров "Гарадаг-Гюздек" и "Забрат-Маштага-Загульба", и 2 новых остановочных пунктов в Гарадагском районе.

Кроме того, планируется проложить новую железнодорожную линию до Международного аэропорта имени Гейдара Алиева, построить новую железнодорожную ветку от Международного аэропорта имени Гейдара Алиева до поселков Ени Сураханы и Бина, а также восстановить деятельность железнодорожной станции Говсан.

К 2040 году планируется создание нового железнодорожного коридора "Бинагади-Мехдиабад-Фатмаи-Пиршаги" для обеспечения прямого железнодорожного сообщения центра города с северной частью полуострова и расширения зоны, охваченной железнодорожным транспортом.

Планируется увеличить общую протяженность железнодорожной сети на Абшеронском полуострове с 195,4 км до 338,6 км, а количество станций - с 26 до 54.