К 2022 году будет запущено более 40 международных рейсов из провинции Хайнань

Китайский авиаперевозчик Hainan Airlines к 2022 году планирует запустить не менее 40 новых рейсов, которые свяжут остров Хайнань с городами мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила материнская компания перевозчика HNA Group.

"К 2022 году Hainan Airlines запустит более 40 новых международных рейсов, которые будут отправляться из провинции Хайнань", - цитирует заявление председателя HNA Group Чэнь Фэна газета China Daily.

По его словам, наряду с административным центром провинции - городом Хайкоу, новые рейсы будут осуществляться из города-курорта Санья. Это позволит довести количество соединяющих Хайнань с городами мира рейсов до 100 и превратить остров в международный авиаузел, который будет обслуживать более 2 млн туристов в год.

Наряду с развитием авиасообщения Хайнаня только в этом году Hainan Airlines запустила порядка 10 рейсов, соединивших китайские города Гуйян, Чаншу, Чунцин, Шэньчжэнь и Чэнду с воздушными портами Европы, США и стран Юго-Восточной Азии. В июле компания намерена приступить к полетам своих лайнеров по маршруту Сиань (провинция Шэньси, северо-запад КНР) - Осака, в сентябре - между Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) и Чикаго.

По итогам 2018 года Hainan Airlines перевезла более 79,88 млн пассажиров, что на 16,7% больше по сравнению с 2017 годом. По данным на декабрь, авиапарк компании насчитывал 463 самолета.