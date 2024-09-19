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JUSDA Europe: Азербайджан является перспективным направлением на маршруте Китай - Европа

JUSDA Europe: Азербайджан является перспективным направлением на маршруте Китай - Европа 16:33
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 16:47
JUSDA Europe: Азербайджан является перспективным направлением на маршруте Китай - Европа

Азербайджан является перспективным маршрутом для грузоперевозок из Китая в Европу.

Об этом сказала Report специалист по восточным странам чешской логистической компании Jusda Europe Яна Томашова.

"В этом плане особое значение имеет качественная инфраструктура страны. Одна из проблем, с которыми мы часто сталкиваемся, - это плохая погода и задержки доставки. Для оптимизации логистических процессов мы рассмотрели возможности использования различных транспортных путей, в том числе, морских и железнодорожных коридоров. Азербайджан привлекает внимание как надежный и перспективный маршрут в этой сфере" - сказала она.

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Версия на английском языке JUSDA Europe: Azerbaijan promising destination on China-Europe route
Версия на азербайджанском языке “JUSDA Europe”: Azərbaycan Çin-Avropa marşrutunda etibarlı logistika dəhlizidir

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