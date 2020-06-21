Japan Airlines намерена выдать каждому сотруднику пособия

Одна из ведущих японских авиакомпаний Japan Airlines планирует выдать каждому из своих сотрудников до 150 тыс. иен (около 1,4 тыс. долларов США) пособия в качестве меры по их поддержке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что штат JAL насчитывает порядка 36 тыс. человек, и выплаты им могут быть направлены уже в начале июля. Кроме того, для экономии средств авиаперевозчика от своих летних бонусов намерен отказаться председатель правления JAL Ёсихару Уэки.

Потери японской авиакомпании из-за распространения в мире коронавируса в первом квартале составили около 22,9 млрд. иен (около 215 млн. долларов США).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн. человек, около 460 тыс. умерли.