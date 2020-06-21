Наверх

Japan Airlines намерена выдать каждому сотруднику пособия

Japan Airlines намерена выдать каждому сотруднику пособия

Одна из ведущих японских авиакомпаний Japan Airlines планирует выдать каждому из своих сотрудников до 150 тыс. иен (около 1,4 тыс. долларов США) пособия в качестве меры по их поддержке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что штат JAL насчитывает порядка 36 тыс. человек, и выплаты им могут быть направлены уже в начале июля. Кроме того, для экономии средств авиаперевозчика от своих летних бонусов намерен отказаться председатель правления JAL Ёсихару Уэки.

Потери японской авиакомпании из-за распространения в мире коронавируса в первом квартале составили около 22,9 млрд. иен (около 215 млн. долларов США).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн. человек, около 460 тыс. умерли.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!