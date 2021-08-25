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Израильские авиакомпании планируют возобновить полеты в Азербайджан осенью

Израильские авиакомпании планируют возобновить полеты в Азербайджан осенью Высокий уровень взаимоотношений между странами, в том числе и в сфере гражданской авиации, был отмечен 25 августа на двусторонней встрече президента AZAL Джахангира Аскерова c послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.
Инфраструктура
25 августа 2021 г. 16:50
Израильские авиакомпании планируют возобновить полеты в Азербайджан осенью

Высокий уровень взаимоотношений между странами, в том числе и в сфере гражданской авиации, был отмечен 25 августа на двусторонней встрече президента AZAL Джахангира Аскерова c послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство.

Руководство AZAL отметило, что после открытия воздушных границ между двумя странами, закрытых из-за пандемии COVID-19, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" выполняет полеты между Баку и Тель-Авивом с частотой два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

В свою очередь, Джордж Дик подчеркнул, что этой осенью израильские авиакомпании ISR Air и Arkia Airlines также планируют возобновить рейсы в Азербайджан.

Стороны выразили уверенность, что по мере смягчения карантинных ограничений и улучшения эпидемиологической ситуации, будет рассмотрена возможность увеличения пассажиропотока и грузовых перевозок между Азербайджаном и Израилем.

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Версия на английском языке Israeli companies plan to resume flights to Azerbaijan this autumn
Версия на азербайджанском языке Payızda İsrail aviaşirkətləri Azərbaycana uçuşları bərpa etməyi planlaşdırır

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