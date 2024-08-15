Израильская El Al закупит самолеты Boeing на 2,5 млрд долларов

Сегодня, 15 августа, израильская авиакомпания El Al подписала соглашение с Boeing, которое предусматривает покупку 20 самолетов 737 MAX за 1,5 млрд долларов и опцион на покупку еще 11 подобных самолетов.

Сегодня, 15 августа, израильская авиакомпания El Al подписала соглашение с Boeing, которое предусматривает покупку 20 самолетов 737 MAX за 1,5 млрд долларов и опцион на покупку еще 11 подобных самолетов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в итоге El Al купит 31 самолет, сумма сделки достигнет 2,5 млрд долларов.

Это самый крупный заказ в истории авиакомпании. Поставки самолетов должны начаться в 2028 году. Покупка 737 MAX должна заменить часть флота El Al для ближнемагистральных рейсов, сейчас это в основном самолеты Boeing 737-800 и 737-900.

Поставки Boeing во втором квартале упали на треть, составив 92 самолета. Поставки снизились после январского инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Тогда американские регуляторы на время приостановили полеты этой модели в США и начали проверки.