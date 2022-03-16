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Израиль и Египет запустят прямые авиарейсы Тель-Авив - Шарм-эш-Шейх

Израиль и Египет запустят прямые авиарейсы Тель-Авив - Шарм-эш-Шейх Израиль и Египет договорились в среду об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом.
Инфраструктура
16 марта 2022 г. 15:53
Израиль и Египет запустят прямые авиарейсы Тель-Авив - Шарм-эш-Шейх

Израиль и Египет договорились в среду об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиль Нафтали Беннета.

"Израиль и Египет договорились сегодня (среда, 16 марта 2022 года) о расширении прямого авиасообщения между двумя странами, в рамках которого будет открыт новый маршрут между международным аэропортом Бен-Гурион и Шарм-эш-Шейхом", - говорится в заявлении.

"Ожидается, что полеты по нему начнутся во время праздника Песах (длящийся неделю иудейский праздник, в этом году приходится на период с 15 по 22 апреля) в следующем месяце", - продолжили в канцелярии.

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Версия на английском языке Israel, Egypt to launch direct flights between Tel Aviv and Sharm El Sheikh

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