Израиль и Египет запустят прямые авиарейсы Тель-Авив - Шарм-эш-Шейх

Израиль и Египет договорились в среду об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом.

Израиль и Египет договорились в среду об открытии прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Шарм-эш-Шейхом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиль Нафтали Беннета.

"Израиль и Египет договорились сегодня (среда, 16 марта 2022 года) о расширении прямого авиасообщения между двумя странами, в рамках которого будет открыт новый маршрут между международным аэропортом Бен-Гурион и Шарм-эш-Шейхом", - говорится в заявлении.

"Ожидается, что полеты по нему начнутся во время праздника Песах (длящийся неделю иудейский праздник, в этом году приходится на период с 15 по 22 апреля) в следующем месяце", - продолжили в канцелярии.