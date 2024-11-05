Изменяется график движения поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку

С 11 по 23 ноября "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вносят изменения в график движения поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку в связи с проведением в столице 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29)

С 11 по 23 ноября "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) вносят изменения в график движения поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку в связи с проведением в столице 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Изменения в график движения поездов вносятся в связи с необходимостью иметь два резервных поезда для обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания в дни проведения COP29.

В течение указанного периода в рабочие дни (включая 16 и 23 ноября, объявленные рабочими днями) временно отменяются рейсы из Баку в 08:10, 17:50 и 19:05, из Сумгайыта - в 07:20, из Хырдалана - в 08:40 и 18:20.

График движения остальных поездов, следующих в направлении Хырдалана и по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, остается без изменений.